КИУ прокомментировал законопроект о спецконфискации

Принятие законопроекта №1031 в целом без учета соответствующих замечаний не воспримет реализации цели проекта. Об этом говорится в заявлении Комитета избирателей Украины (КИУ).

В комитете пояснили, что отдельные положения закона могут быть успешно оспорены в Конституционном суде Украины, что в результате позволит нечестным лицам избежать ответственности за незаконное обогащение.

"Стоит отметить, что в 2015 году в Украине уже было введено уголовную ответственность за незаконное обогащение. Однако в 2019 году Конституционный суд признал соответствующую статью Уголовного кодекса неконституционной. Именно поэтому сейчас, разрабатывая новый закон, власть должна максимально учесть решение КСУ и предложить юридически безупречный документ. Зато, обществу предлагается проект закона, который имеет достаточно очевидные признаки неконституционности. Таким образом может снова возникнуть ситуация, когда Верховная рада примет закон, но впоследствии его положение будет отменено КСУ. Поэтому, ставя цель привлечь к ответственности, в том числе, чиновников, которые занимались незаконным обогащением протяжении 4 прошлых лет, власть должна предложить такое решение, которое будет максимально юридически корректным и полностью соответствовать Конституции. В противном случае – положительный эффект от закона будет минимальным, а идея наказания за незаконное обогащение будет окончательно подорвана", - подытоживает председатель КИУ Алексей Кошель.