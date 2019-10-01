КВУ прокоментував законопроект про спецконфіскацію

Прийняття законопроекту №1031 в цілому без врахування відповідних зауважень не сприйматиме реалізації меті проекту. Про це йдеться у заяві Комітету виборців Україні (КВУ).

У комітеті пояснили, що окремі положення закону можуть бути в подальшому успішно оскаржені в Конституційному суді України, що в результаті дозволить недоброчесним особам уникнути відповідальності за незаконне збагачення.

"Варто відзначити, що в 2015 році в Україні вже було введено кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Однак в 2019 році Конституційний суд визнав відповідну статтю Кримінального кодексу неконституційною. Саме тому зараз, розробляючи новий закон, влада має максимально врахувати рішення КСУ та запропонувати юридично бездоганний документ. Натомість, суспільству пропонується проект закону, який має досить очевидні ознаки неконституційності. Таким чином може знову виникнути ситуація, коли Верховна рада прийме закон, але згодом його положення буде скасовано КСУ. Тому, ставлячи за ціль притягнути до відповідальності, в тому числі, чиновників, які займалися незаконним збагаченням впродовж 4 минулих років, влада має запропонувати таке рішення, яке буде максимально юридично коректним і повністю відповідатиме Конституції. В іншому випадку – позитивний ефект від закону буде мінімальним, а ідея покарання за незаконне збагачення буде остаточно дискредитованою", - підсумовує голова КВУ Олексій Кошель.