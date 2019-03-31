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КИУ назвал главные проблемы в день голосования

Новости » Выборы 2019    31.03.2019 - 13:04
КИУ назвал главные проблемы в день голосования
Фото: выборы 2019 (РБК-Украина)

На выборах 2019 фиксируют незаконную агитацию и другие нарушения  

В день голосования на выборах 2019 главными проблемами остаются незаконная агитация, работа комиссий, фотографирование бюллетеней и провокации. Об этом в Facebook сообщил глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

По его словам, эксперты КИУ зафиксировали случаи агитации в день выборов. В частности, в большинстве регионов имеют место факты, когда наблюдатели одного из кандидатов используют бейджи с символикой. Это приводит к конфликтным ситуациям на участках. Кроме того, команды пятерых кандидатов массово распространяли агитационные материалы.

Также зафиксированы проблемы в работе участковых комиссий. По данным КИУ, члены трех комиссий поставили штамп "выбыл" напротив фамилии одного из кандидатов и нарушили нормы законодательства. Из-за этого затянулось голосование, а в Ивано-Франковской области на участке № 260236 испорчены 600 бюллетеней. Также члены комиссий позволяют избирателям голосовать без документов или отказывают в выдаче бюллетеней по ID картам.

Кроме того, фиксируются случаи фотографирования заполненных бюллетеней в Винницкой и Черновицкой областях. Также зафиксирована провокация силового характера в Борзне Черниговской области.

КИУ назвал главные проблемы в день голосования

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Чернигове неизвестный пригрозил взорвать штаб одного из кандидатов.

До этого стало известно, что явка избирателей на 11:00 составила 16,35%.

 

За период избирательной кампании получено более 5 тыс. сообщений о нарушениях, - МВД
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