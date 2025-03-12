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З Китаю та США: які авто українці найчастіше імпортували у лютому

Фото: які авто українці найчастіше імпортували у лютому (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тисячі вживаних легкових авто із Сполучених Штатів. Найбільша частка з цієї кількості, а саме понад 42% - електромобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".

На долю бензинових авто приходиться 41%. Гібридним авто належить – 7%, а дизельним та авто з ГБО по 5%. Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому – близько 6 років.

У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

  • Tesla Model Y - 419 од.;
  • Tesla Model 3 - 416 од.;
  • Ford Escape - 234 од.;
  • Jeep Cherokee - 187 од.;
  • Nissan Rogue - 160 од.

Окрім того, впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. З цієї кількості: нових – 690 авто (-31%); вживаних – 210 штук (-46%). Абсолютна більшість легкових авто з Китаю виявилась електромобілями – понад 83%.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:

  • BYD Song Plus - 116 од.;
  • Zeekr 7X - 65 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 55 од.;
  • Zeekr 001 - 46 од.;
  • Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових машин з Китаю:

  • Zeekr 001 - 32 од.;
  • Zeekr 7X - 18 од.;
  • Volkswagen ID.4 - 14 од.;
  • Tesla Model 3 - 13 од.;
  • Honda M-NV - 10 од.

 

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