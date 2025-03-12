З Китаю та США: які авто українці найчастіше імпортували у лютому

Впродовж минулого місяця свою першу реєстрацію в Україні пройшли майже 3,3 тисячі вживаних легкових авто із Сполучених Штатів. Найбільша частка з цієї кількості, а саме понад 42% - електромобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтопром".
На долю бензинових авто приходиться 41%. Гібридним авто належить – 7%, а дизельним та авто з ГБО по 5%. Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому – близько 6 років.
У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:
Окрім того, впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. З цієї кількості: нових – 690 авто (-31%); вживаних – 210 штук (-46%). Абсолютна більшість легкових авто з Китаю виявилась електромобілями – понад 83%.
Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:
Найпопулярніші моделі вживаних легкових машин з Китаю:
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