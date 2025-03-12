З Китаю та США: які авто українці найчастіше імпортували у лютому

На долю бензинових авто приходиться 41%. Гібридним авто належить – 7%, а дизельним та авто з ГБО по 5%. Середній вік "американців" з пробігом, що поповнили український автопарк у лютому – близько 6 років.

У ТОП-5 вживаних авто, виготовлених в США потрапили:

Tesla Model Y - 419 од.;

Tesla Model 3 - 416 од.;

Ford Escape - 234 од.;

Jeep Cherokee - 187 од.;

Nissan Rogue - 160 од.

Окрім того, впродовж минулого місяця українці придбали 900 легкових авто, ввезених з Китаю. Це на 35% менше, у порівнянні з лютим 2024 року. З цієї кількості: нових – 690 авто (-31%); вживаних – 210 штук (-46%). Абсолютна більшість легкових авто з Китаю виявилась електромобілями – понад 83%.

Найпопулярніші моделі нових легкових авто китайського походження:

BYD Song Plus - 116 од.;

Zeekr 7X - 65 од.;

Volkswagen ID.4 - 55 од.;

Zeekr 001 - 46 од.;

Volkswagen ID.Unyx - 45 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легкових машин з Китаю: