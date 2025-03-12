Из Китая и США: какие авто украинцы чаще всего импортировали в феврале

На долю бензиновых авто приходится 41%. Гибридным авто принадлежит - 7%, а дизельным и авто с ГБО по 5%. Средний возраст "американцев" с пробегом, пополнивших украинский автопарк в феврале - около 6 лет.

В ТОП-5 подержанных авто, изготовленных в США попали:

Tesla Model Y - 419 ед;

Tesla Model 3 - 416 ед;

Ford Escape - 234 ед;

Jeep Cherokee - 187 ед;

Nissan Rogue - 160 ед.

Кроме того, в течение прошлого месяца украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше, по сравнению с февралем 2024 года. Из этого количества: новых - 690 авто (-31%); подержанных - 210 штук (-46%). Абсолютное большинство легковых авто из Китая оказалась электромобилями - более 83%.

Самые популярные модели новых легковых авто китайского происхождения:

BYD Song Plus - 116 ед;

Zeekr 7X - 65 ед;

Volkswagen ID.4 - 55 ед;

Zeekr 001 - 46 ед;

Volkswagen ID.Unyx - 45 ед.

Самые популярные модели бывших в употреблении легковых машин из Китая: