У Китаю економічні проблеми: агентство Fitch знизило прогноз за рейтингом

Зниження рейтингу відбулося за аналогічним кроком Moody's у грудні і відбулося на тлі того, що Пекін активізує зусилля щодо стимулювання слабкого відновлення після Covid за допомогою бюджетної та монетарної підтримки.

"Перегляд прогнозу Fitch відображає складнішу ситуацію в державних фінансах Китаю, пов'язану з подвійним ударом у вигляді уповільнення зростання та збільшення боргу", - сказав Гері Нг, старший економіст Natixis Asia-Pacific. За його словами, це не означає, що Китай найближчим часом оголосить дефолт.

Хоча агентство знизило прогноз рейтингів зі "стабільного" до "негативного", вказуючи на те, що зниження рейтингу можливе в середньостроковій перспективі, агентство підтвердило рейтинг Китаю на рівні "A+".

S&P, інше велике глобальне рейтингове агентство, також надало Китаю рейтинг A+, що еквівалентно рейтингу Moody's A1.

Fitch прогнозує, що економічне зростання Китаю сповільниться до 4,5% у 2024 році з 5,2% минулого року, тоді як Міжнародний валютний фонд очікує, що ВВП Китаю зросте на 4,6% цього року.

Проблеми з боргом Китаю

Згідно зі звітом Національного інституту фінансів та розвитку (NIFD), у січні співвідношення боргу Китаю до ВВП зросло до нового рекорду в 287,8% у 2023 році, що на 13,5 процентних пунктів вище, ніж роком раніше.

Міністерство фінансів Китаю заявило після рішення Fitch, що шкодує про рейтингове рішення, пообіцявши вжити заходів для запобігання та усунення ризиків, пов'язаних із боргом місцевих органів влади.

У грудні Moody's попередило про зниження кредитного рейтингу Китаю, пославшись на витрати на порятунок місцевих органів влади та державних компаній, а також боротьбу з кризою нерухомості.