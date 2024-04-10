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У Китая экономические проблемы: агентство Fitch снизило прогноз по рейтингу

Фото: коммунистическому Китаю снизили прогноз по рейтингу (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз по кредитному рейтингу Китая до негативного, сославшись на риски для государственных финансов, поскольку экономика сталкивается с растущей неопределенностью в переходе к новым моделям роста.

Об этом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Понижение рейтинга последовало за аналогичным шагом Moody's в декабре и произошло на фоне того, что Пекин активизирует усилия по стимулированию слабого восстановления после Covid с помощью бюджетной и монетарной поддержки.

"Пересмотр прогноза Fitch отражает более сложную ситуацию в государственных финансах Китая, связанную с двойным ударом в виде замедления роста и увеличения долга", - сказал Гэри Нг, старший экономист Natixis Asia-Pacific. По его словам, это не означает, что Китай в ближайшее время объявит дефолт.

Хотя агентство понизило прогноз по рейтингам со "стабильного" до "негативного", указывая на то, что понижение рейтинга возможно в среднесрочной перспективе, агентство подтвердило рейтинг Китая на уровне "A+".

S&P, другое крупное глобальное рейтинговое агентство, также присвоило Китаю рейтинг A+, что эквивалентно рейтингу Moody's A1.

Fitch прогнозирует, что экономический рост Китая замедлится до 4,5% в 2024 году с 5,2% в прошлом году, в то время как Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Китая вырастет на 4,6% в этом году.

Проблемы с долгом Китая

Согласно отчету Национального института финансов и развития (NIFD), в январе соотношение долга Китая к ВВП выросло до нового рекорда в 287,8% в 2023 году, что на 13,5 процентных пункта выше, чем годом ранее.

Министерство финансов Китая заявило после решения Fitch, что сожалеет о рейтинговом решении, пообещав предпринять шаги для предотвращения и устранения рисков, связанных с долгом местных органов власти.

В декабре Moody's предупредило о понижении кредитного рейтинга Китая, сославшись на затраты на спасение местных органов власти и государственных компаний, а также на борьбу с кризисом недвижимости.

 

Напомним, в 2023 году китайская Evergrande Group, некогда второй по величине застройщик в стране, объявила о банкротстве. Фирма с самым большим долгом в мире объявила дефолт в 2021 году, что спровоцировало масштабный кризис в экономике Китая, последствия которого продолжают ощущаться.

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