Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник

В Китае вывели на околоземную орбиту экспериментальный спутник "Шиянь-13" в рамках своего первого орбитального запуска в этом году. Миссия признана полностью успешной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

"17 января в 10:35 по Пекинскому времени (4:35 кск) с центра запусков космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-2D", отправившая космический аппарат "Шиянь-13" на намеченную орбиту. Миссия признана полностью успешной", - говорится в сообщении корпорации.

По данным CASC, "Шиянь-13" предназначен для слежения за космическим пространством и проведением испытаний соответствующих технологий.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий (SAST) для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.