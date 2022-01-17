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Китайці вивели на орбіту Землі новий експериментальний супутник

Автор: Ольга Белей

У Китаї вивели на навколоземну орбіту експериментальний супутник "Шиянь-13" в рамках свого першого орбітального запуску в цьому році. Місія визнана повністю успішною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Китайської аерокосмічної науково-технічної корпорації (CASC).

"17 січня о 10:35 за пекінським часом (4:35 кск) з центру запусків космодрому Тайюань стартувала ракета-носій "Чанчжен-2D", що відправила космічний апарат "Шиянь-13" на намічену орбіту. Місія визнана повністю успішною", - йдеться в повідомленні корпорації.

За даними CASC, "Шиянь-13" призначений для стеження за космічним простором і проведенням випробувань відповідних технологій.

Двоступенева ракета-носій "Чанчжен-2D" була розроблена Шанхайською академією космічних технологій (SAST) для виведення супутників на низьку навколоземну орбіту. За інформацією розробників, вона також здатна виводити до 1300 кг корисного навантаження на сонячно-синхронну орбіту висотою близько 645 км.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі цікаві подробиці історії українських супутників "Січ".

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Китай