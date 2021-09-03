Китайцы поглощают заводы "большой тройки": Great Wall Motor купил предприятие Daimler AG

Корпорация Great Wall Motor подписала соглашение о приобретении завода Daimler AG, который расположен в Ирасемаполисе, Бразилия. Цель - экспансия на рынок Южной Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Китайская компания Great Wall покупает завод Daimler AG в Бразилии. Восемью месяцами ранее Daimler объявил о свертывании производства автомобилей в этой стране из-за падения продаж, вызванного пандемией COVID-19. Соглашение включает передачу права собственности на землю, здания, оборудование и все остальное имущество (за исключением персонала).

В Great Wall заявили, что представят передовые технологии производства, контроля качества, защиты окружающей среды и управления информацией в соответствии со своими мировыми производственными стандартами. Фабрика создаст 2000 рабочих мест.

Южная Америка служила одним из важных стратегических рынков для Great Wall Motor, который начал разворачиваться в Чили еще в 2007 году. Популярность внедорожников Great Wall и Haval укрепила решимость Great Wall Motor продолжить выход на рынок Южной Америки».

За первые семь месяцев 2021 года международные продажи Great Wall выросли на 176,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и этот новый бразильский завод станет важной частью продолжающейся глобальной экспансии автопроизводителя, благодаря которой он будет управлять заводами в Китае, России, Таиланде, Индии и Бразилии. Новый завод позволит Great Wall достичь амбициозного плана продать 4 миллиона автомобилей по всему миру к 2025 году.