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Для приключений: представлен экстремальный Subaru Forester Wilderness

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Пятница 03 сентября 2021 15:21
Для приключений: представлен экстремальный Subaru Forester Wilderness Subaru Forester Wilderness (Фото: media.subaru.com)
Автор: Вадим Добровольский

Компания Subaru представила самую внедорожную версию кроссовера Forester. Новинка получила название Forester Wilderness, среди новшеств - увеличенный клиренс и усиленная подвеска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru.

В гамме популярного кроссовера Subaru Forester появилась особая версия, рассчитанная на покорение серьезного бездорожья. Forester и ранее славился своими качествами на бездорожье, а теперь его проходимость вплотную приближена к настоящим внедорожникам.

Новинка получила приставку Wilderness к названию. Рецепт создания Subaru Forester Wilderness позаимствован у первой модели серии Wilderness - Outback Wilderness, который был показан еще весной.

Для приключений: представлен экстремальный Subaru Forester WildernessВнешне самый внедорожный Forester можно опознать по обвесу из неокрашенного пластика по периметру кузова и новым черным бамперам. На капоте - черная антибликовая накладка, колеса обуты во внедорожные 17-дюймовые шины со "злым" рисунком протектора. А на крыше - более мощные рейлинги с допустимой нагрузкой 100 кг против 80 кг у обычного Форестера.

По оснащению Forester Wilderness идентичен средней комплектации Premium, но в салоне появились сиденья с обивкой из водоотталкивающего материала.

Для приключений: представлен экстремальный Subaru Forester WildernessНо все же главное в новинке - это доработки по технической части. Первое и самое важное новшество - усиленная подвеска. Установлены новые пружины и амортизаторы, а клиренс с внушительных 220 мм вырос до впечатляющих 234 мм. В итоге угол въезда составляет 23,5 градуса (на 3,5 градуса больше), а угол съезда - 25,4 градуса (плюс 0,8 градуса).

Для приключений: представлен экстремальный Subaru Forester WildernessТакже доработана трансмиссия. Расширен рабочий диапазон передаточных чисел вариатора, а сам он получил усиленную систему охлаждения, чтобы меньше греться на бездорожье. Главная передача стала "короче" (4,11:1 вместо 3,7:1), а внедорожный помощник X-Mode перекалиброван в расчете на более тяжелые условия эксплуатации. Также увеличена допустимая масса буксируемого прицепа - до 1360 кг.

Для приключений: представлен экстремальный Subaru Forester WildernessSubaru Forester Wilderness комплектуется единственным мотором - атмосферной "четверкой" 2.5, которая развивает 185 л.с.

Увы, украинским поклонникам Subaru не стоит ждать появления Forester Wilderness. Новинка разработана специально для Северной Америки и вряд ли будет продаваться за пределами США и Канады.

Напомним, ранее Subaru показала фотографии электрического аналога Forester. Электрический кроссовер Solterra дебютирует на рынке в 2022 году.

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