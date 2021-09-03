Для приключений: представлен экстремальный Subaru Forester Wilderness

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Subaru .

В гамме популярного кроссовера Subaru Forester появилась особая версия, рассчитанная на покорение серьезного бездорожья. Forester и ранее славился своими качествами на бездорожье, а теперь его проходимость вплотную приближена к настоящим внедорожникам.

Новинка получила приставку Wilderness к названию. Рецепт создания Subaru Forester Wilderness позаимствован у первой модели серии Wilderness - Outback Wilderness, который был показан еще весной.

Внешне самый внедорожный Forester можно опознать по обвесу из неокрашенного пластика по периметру кузова и новым черным бамперам. На капоте - черная антибликовая накладка, колеса обуты во внедорожные 17-дюймовые шины со "злым" рисунком протектора. А на крыше - более мощные рейлинги с допустимой нагрузкой 100 кг против 80 кг у обычного Форестера.

По оснащению Forester Wilderness идентичен средней комплектации Premium, но в салоне появились сиденья с обивкой из водоотталкивающего материала.

Но все же главное в новинке - это доработки по технической части. Первое и самое важное новшество - усиленная подвеска. Установлены новые пружины и амортизаторы, а клиренс с внушительных 220 мм вырос до впечатляющих 234 мм. В итоге угол въезда составляет 23,5 градуса (на 3,5 градуса больше), а угол съезда - 25,4 градуса (плюс 0,8 градуса).

Также доработана трансмиссия. Расширен рабочий диапазон передаточных чисел вариатора, а сам он получил усиленную систему охлаждения, чтобы меньше греться на бездорожье. Главная передача стала "короче" (4,11:1 вместо 3,7:1), а внедорожный помощник X-Mode перекалиброван в расчете на более тяжелые условия эксплуатации. Также увеличена допустимая масса буксируемого прицепа - до 1360 кг.

Subaru Forester Wilderness комплектуется единственным мотором - атмосферной "четверкой" 2.5, которая развивает 185 л.с.

Увы, украинским поклонникам Subaru не стоит ждать появления Forester Wilderness. Новинка разработана специально для Северной Америки и вряд ли будет продаваться за пределами США и Канады.