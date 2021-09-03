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Представлена батарея для электромобилей с временем зарядки всего 10 минут

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Пятница 03 сентября 2021 13:37
Представлена батарея для электромобилей с временем зарядки всего 10 минут Фото: Завод по производству батарей (store-dot.com)
Автор: Константин Широкун

Израильская компания StoreDot анонсировала первую в мире батарею форм-фактора 4680. Время зарядки такой батерии - всего 10 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на StoreDot.

Серийное производство инновационной батареи может начаться в 2024 году. Компания заявляет, что в батареях используется форм-фактор элемента 4680, который в этом году ранее анонсировала Tesla.

Цилиндрические элементы могут накапливать больше энергии для увеличения запаса хода. И способны заряжаться от 0 до 100% за 10 минут. В случае с StoreDot они еще и стоят не больше, чем стандартные батареи.

При разработке конструкции 4680 пришлось столкнуться с серьезными проблемами. Цилиндрический формат ячейки потребовал уникальной химической адаптации для борьбы с внутренним давлением, выделением газа и потенциальной утечкой.

На разработку батарей у компании ушло три года. Исследования проводились в сотрудничестве с учеными Варвикского университета и специалистами British Petroleum.

Сейчас компания ведет переговоры с рядом автопроизводителей, чтобы начать мерийное производство инновационной батери. Эта технология также может быть применена к аккумуляторным элементам в виде пакетов. О сотрудничестве с StoreDot на прошлой неделе заявил Daimler.

Инновационный химический состав аккумуляторных элементов с преобладанием кремния может быть адаптирован к различным форматам упаковки в соответствии с меняющимися потребностями рынка. Цилиндрические ячейки спроектированы так, чтобы быть безопасными и надежными.

Напомним, Renault представил электрический седан Mobilize Limo для такси. Электромобиль приводится в движение электродвигателем мощностью 150 л.с.

Также мы писали, что Mercedes-AMG показал свой самый мощный автомобиль. GT 63 E Performance развивает 831 л.с. и 1400 Нм.

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