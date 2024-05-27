UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Китайську Vorex знов звинуватили у блокуванні закупівлі труб "Укргазвидобування"

Фото: Vorex знов звинуватили у блокуванні закупівлі труб "Укргазвидобування" (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Компанію Vorex Федіра Закусило, постачальника сталевих труб з Китаю, знову звинувачують у блокуванні проведення тендерів державної компанії "Укргазвидобування" на закупівлю сталевих труб для видобутку газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Обозреватель".

Згідно інформації на офіційному сайті Господарського суду міста Києва, Vorex 24 травня 2024 року подав позов проти "Укргазвидобування», в якому вимагає змінити умови тендеру державної компанії на закупівлю труб та просить суд зупинити проведення самого тендеру.

Як повідомляється на сайті Прозоро, "Укргазвидобування" 16 травня 2024 року оголосила тендер на закупівлю сталевих труб.  Початок аукціону запланований на понеділок, 27 травня. Проте в п’ятницю, 24 травня, Ворекс подав позов до суду про блокування закупівлі, справу буде розглядати суддя Чинчин О.В.

Китайська Vorex вже не вперше блокує поставки труб "Укргазвидобування". Так, у квітні компанія Vorex вже зірвала закупівлю великої партії сталевих труб.  Компанія програла в тендері Укргазвидобування, адже запропонував ціну вищу, ніж переможці. Тоді компанія Федіра Закусило подала позов в Госпсуд Києва, який заборонив "Укргазвидобуванню" укладати контракти з переможцями 4-х проведених тендерів. 
Укргазвидобування оскаржило таке рішення, 21 травня Апеляційний суд відмінив ухвалу суду про заборону укладання договорів, як таку що протирічить законодавству України. Тим не менш, закупівля труб "Укргазвидобуванням" не відбулася через дії Vorex.

 

Компанія Vorex – постачальник сталевих труб китайських виробників державним компаніям України. Нагадаємо, що цього тижня очільник Міноборони Великобританії Грант Шеппс заявив, що Китай поставляє летальну зброю росії для ведення війни в Україні. Раніше NV повідомляло, що Китай активно допомагає росії збільшувати оборонне виробництво за рахунок поставок верстатів, мікроелектроніки, БПЛА, технологій крилатих ракет.

Читайте РБК-Україна в Google News
труби