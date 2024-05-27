Китайскую Vorex снова обвинили в блокировании закупки труб для "Укргаздобычи"

Согласно информации на официальном сайте Хозяйственного суда города Киева, Vorex 24 мая 2024 подал иск против «Укргаздобычи», в котором требует изменить условия тендера государственной компании на закупку труб и просит суд остановить проведение самого тендера.

Как сообщается на сайте Прозоро, "Укргаздобыча" 16 мая 2024 года объявила тендер на закупку стальных труб. Начало аукциона запланировано на понедельник, 27 мая. Однако в пятницу, 24 мая, Уорекс подал иск в суд о блокировании закупки, дело будет рассматривать судья Чинчин А.В.

Китайская Vorex уже не в первый раз блокирует поставки труб "Укргаздобыча". Так, в апреле компания Vorex уже сорвала закупку крупной партии стальных труб. Компания проиграла в тендере Укргаздобыча, ведь предложил цену выше, чем победители. Тогда компания Федира Закусило подала иск в Хозсуд Киева, запретивший "Укргаздобыче" заключать контракты с победителями 4-х проведенных тендеров.

Укргаздобыча обжаловало такое решение, 21 мая Апелляционный суд отменил постановление суда о запрете заключения договоров, как противоречащее законодательству Украины. Тем не менее, закупка труб "Укргаздобычей" не состоялась из-за действий Vorex.