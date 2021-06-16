UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На китайской АЭС повышен уровень радиации: официальное заявление

Автор: Анастасия Рокитна

На АЭС "Тайшань" повышен уровань радиации. Главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока является повреждение топливных стержней.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства охраны окружающей среды Китая, сообщает Global Times.

Главной причиной повышения уровня радиации в первом контуре 1-го энергоблока является повреждение топливных стержней, сообщили в министерстве.

Из-за изготовления топлива, транспортировки, загрузки и других неподконтрольных факторов в процессе эксплуатации энергоблоков обнаружение повреждений в небольшом количестве топливных стержней неминуемо, сообщили власти Китая.

"В настоящее время в процессе мониторинга фиксируется повышение уровня радиоактивности теплоносителя первого контура на 1-м энергоблоке. Однако АЭС по-прежнему стабильно работает в пределах, установленных в технических регламентах", - сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Япония сольет очищенную от радиации воду с Фукусимы в океан.

Отметим, авария на АЭС в префектуре Фукусима произошла 11 марта 2011 года. В результате удара цунами на станции вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения.

Напомним, в Южно-Китайском море произошел взрыв с выбросом радиации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Китайрадиация