Китайский зонд прислал кадры с орбиты Марса

Китайский космический зонд Tianwen-1, который на этой неделе вышел на орбиту Марса, прислал первые снимки "красной планеты". На кадрах можно увидеть поверхность Марса.
Снимки опубликовали сегодня, 12 февраля.
"Поздравление с китайским Новым годом с Марса", - заявило китайское телевидение.
Чтобы добраться до орбиты Марса, китайский космический аппарат преодолел около 470 млн километров. Планируется, что в мае-июне 2021 года зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия на Марсе, где могли выходить на поверхность грунтовые воды. После посадки марсоход займется исследованием почвы, ионосферы и климата Марса.
Напомним, китайский зонд Tianwen-1 вышел на орбиту Марса в среду, 10 февраля.
Однако в тот день он стал не единственным космическим аппаратом, который достиг марсианской орбиты. В среду на орбиту Марса успешно вышел первый арабский космический зонд, который отправили Объединенные Арабские Эмираты.