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Китайский зонд прислал кадры с орбиты Марса

Автор: Дмитрий Левицкий

Китайский космический зонд Tianwen-1, который на этой неделе вышел на орбиту Марса, прислал первые снимки "красной планеты". На кадрах можно увидеть поверхность Марса.

Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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Снимки опубликовали сегодня, 12 февраля.

"Поздравление с китайским Новым годом с Марса", - заявило китайское телевидение.

Чтобы добраться до орбиты Марса, китайский космический аппарат преодолел около 470 млн километров. Планируется, что в мае-июне 2021 года зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия на Марсе, где могли выходить на поверхность грунтовые воды. После посадки марсоход займется исследованием почвы, ионосферы и климата Марса.

Напомним, китайский зонд Tianwen-1 вышел на орбиту Марса в среду, 10 февраля.

Однако в тот день он стал не единственным космическим аппаратом, который достиг марсианской орбиты. В среду на орбиту Марса успешно вышел первый арабский космический зонд, который отправили Объединенные Арабские Эмираты.

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