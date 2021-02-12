RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Китайський зонд надіслав кадри з орбіти Марсу

Автор: Дмитро Левицький

Китайський космічний зонд Tianwen-1, який цього тижня вийшов на орбіту Марсу, надіслав перші знімки "червоної планети". На кадрах можна побачити поверхню Марсу.

Про це повідомило Центральне телебачення Китаю.

Популярні новини
Ракета SpaceX для польотів на Марс втретє зруйнувалася під час випробувань 04 квітня 2020
SpaceX вперше відправляє астронавтів у космос: онлайн-трансляція 27 травня 2020
Apple представила нові AirPods 28 жовтня 2019
Apple випустила безкоштовні iPhone для хакерів 25 липня 2020
Хакери отримали доступ до внутрішніх систем Microsoft 31 грудня 2020
ЄС хоче отримати нові повноваження для покарання технологічних гігантів 20 вересня 2020
"Дарниця" провела міграцію ERP-системи в хмару Microsoft Azure 20 липня 2020
Астронавти з корабля SpaceX зійшли на борт МКС 31 травня 2020
Корабель SpaceX успішно зістикувався з МКС 31 травня 2020
Запуск ракети Falcon 9 відклали на добу через погодні умови 23 січня 2021

Знімки опублікували сьогодні, 12 лютого.

"Привітання з китайським Новим роком з Марсу", - заявило китайське телебачення.

Щоб дістатися до орбіти Марсу, китайський космічний апарат подолав близько 470 млн кілометрів. Планується, що в травні-червні 2021 року зонд зробить м’яку посадку в південній частині рівнини Утопія на Марсі, де на поверхню могли виходити ґрунтові води. Після посадки марсохід займеться дослідженням ґрунту, іоносфери та клімату Марсу.

Нагадаємо, китайський зонд Tianwen-1 вийшов на орбіту Марсу в середу, 10 лютого.

Однак того дня він став не єдиним космічним апаратом, який досяг марсіанської орбіти. У середу на орбіту Марсу успішно вийшов перший арабський космічний зонд, який відправили Об'єднані Арабські Емірати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України КитайкосмосМарс
Читайте також
Україна веде переговори зі SpaceX. Хоче запустити супутник "Січ" її ракетою
Китай заблокував телеканал BBC через "серйозне порушення контенту"
Прогноз погоди