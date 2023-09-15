Китайський військовий міністр, який зник з поля зору, звільнений з посади, - FT

В уряд Сполучених Штатів вважають, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу, який зник з поля зору, є об'єктом розслідування Пекіна і звільнений з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Видання повідомило, що троє американських чиновників, а також двоє людей із розвідки заявили, що Сполучені Штати встановили, що Лі був позбавлений своїх обов'язків на посаді міністра.

Лі вирушив до Росії у серпні, щоб взяти участь у конференції з безпеки під Москвою 15 серпня. Через два дні уряд Білорусі опублікував фотографії зустрічі Лі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську.

Востаннє його бачили в Пекіні 29 серпня, коли він виступав із програмною промовою на безпековому форумі за участю африканських країн.

Посол США в Японії Рам Емануель заявив напередодні, що Лі "не бачили і не чули про нього протягом трьох тижнів" і що міністра, можливо, поміщено під домашній арешт.

Це ще ознака потенційних проблем у Пекіні після того, як міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган зник і був усунений без пояснень від своєї посади у липні.

У липні Китай також замінив керівництво своїх ракетних військ, армійського підрозділу, який контролює його ядерний арсенал. Лі Юйчао не з'являвся на публіці протягом кількох тижнів до зміни, і офіційні ЗМІ не дали жодних пояснень щодо його усунення.