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Китайский производитель дронов DJI приостановит бизнес в России и Украине

Фото: дроны DJI не будут продаваться в России и Украине (wikimedia.org Doodybutch)
Автор: Илона Свиридова

Китайская компания DJI Technology Co приостанавливает продажу своих дронов в России и Украине. Решение связано с тем, что ее продукция используется в боевых действиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что ранее украинская сторона обвинила DJI в утечке военных данных в Россию. Представитель компании назвал обвинения "абсолютно ложными".

"DJI не приемлет любое использование наших дронов для причинения вреда, и мы временно приостанавливаем продажи в этих странах, чтобы никто не использовал наши дроны в бою", - отметил он.

Также сообщается, что DJI не контролирует использование своей продукции, а также не нашла подтверждения тому, что российские военные в Украине применяют ее дроны.

Напомним, подробнее о том, какие дроны применяет украинская сторона, читайте в материале "Не только Байрактары. Какие дроны Украина получает от союзников и на что они способны".

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