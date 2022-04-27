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Китайський виробник дронів DJI призупинить бізнес в Росії та Україні

Фото: дрони DJI не продаватимуться в Росії та Україні (wikimedia.org Doodybutch)
Автор: Ілона Свиридова

Китайська компанія DJI Technology Co припиняє продаж своїх дронів в Росії та Україні. Рішення пов'язане з тим, що її продукція використовується в бойових діях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що раніше українська сторона звинуватила DJI в витоку військових даних до Росії. Представник компанії назвав звинувачення "абсолютно помилковими".

"DJI не приймає будь-яке використання наших дронів для заподіяння шкоди, і ми тимчасово припиняємо продажі в цих країнах, щоб ніхто не використовував наші дрони в бою", - зазначив він.

Також повідомляється, що DJI не контролює використання своєї продукції, а також не знайшла підтвердження того, що російські військові в Україні застосовують її дрони.

Нагадаємо, детальніше про те, які дрони застосовує українська сторона, читайте в матеріалі "Не лише Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні".

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