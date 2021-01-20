Китайский миллиардер Джек Ма впервые за три месяца появился на публике

Китайский миллиардер и основатель Alibaba Джек Ма выступил с публичным выступлением впервые за три месяца. Ранее СМИ сообщали об "исчезновении" миллиардера после критики китайской финансовой системы.

Об этом сообщает Reuters.

Ма выступил по видеосвязи перед сотней сельских учителей из разных регионов Китая. Это было традиционным с 2015 года выступление миллиардера перед учителям накануне празднования дня Просветления Будды.

Отметим, Джек Ма пропал из информационного пространства с конца октября, когда он выступил с критическими заявлениями в адрес финансовой системы Китая. Такое заявление он сделал за несколько недель до запланированного первичного размещения акций (IPO) Ant Group - дочерней компании Alibaba. На фондовом рынке листинг был признан крупнейшим в мире IPO - его стоимость составила около 35 млрд долларов. Однако регуляторы КНР остановили листинг, сославшись на "серьезные проблемы".

В конце декабря стало известно, что в отношении Alibaba китайский регулятор начал расследование из-за подозрений в нарушении антимонопольного законодательства. В начале года компании Alibabа и Ant Group решили национализировать.