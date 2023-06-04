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Китайський корабель ледь не зіштовхнувся з есмінцем США у Тайванській протоці

Фото: китайський корабель ледь не зіштовхнувся з есмінцем США (facebook com USNavy)
Автор: Наталія Юрченко

Китайський військовий корабель Luyanh III влаштував провокацію у Тайванській протоці. Судно ледь не зіштовхнулося з американським есмінцем Chung-Hoon.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Зазначається, що інцидент стався під час спільних американо-канадських у Тайванській протоці, що відповідали міжнародному праву. Американський есмінець Chung-Hoon (DDG 93) разом з канадським фрегатом HMCS Montreal (FFH 336) 3 червня робили плановий перехід через Тайванську протоку у водах, де діє свобода навігації.

У цей час китайський військовий корабель Luyanh III наблизився на небезпечну відстань 150 ярдів (137 метрів) до американського есмінця, чим створив загрозу зіткнення.

Крім того, китайське судно повторило небезпечний маневр. Корабель перетнув курс американського есмінця з правого борту на відстані 2000 ярдів (1828 метрів).

У Пентагоні розкритикували Китай за такі провокації, а Пекін своєю чергою звинуватив США у спробах дестабілізувати Індійсько-Тихоокеанський регіон.

"Вони тут не для мирного проходу, вони тут для провокації", - заявив міністр оборони Китаю Лі Шаньфу, коментуючи інцидент.

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Варто зазначити, що глава Міноборони США та Китаю зараз перебувають на безпековому саміті у Сінгапурі. Вашингтон запропонував Пекіну провести зустріч міністрів, але той відмовився.

На саміті глава Пентагона Ллойд Остін розкритикував Китай за агресивну поведінку і попередив, що війна за Тайвань буде "руйнівною".

При цьому міністр оборони Китаю Лі Шаньфу звинуватив США у "відродженні менталітету холодної війни".

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