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Китайский Huawei закрыл онлайн-магазин в России

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Среда 03 августа 2022 16:52
Китайский Huawei закрыл онлайн-магазин в России Фото: китайский Huawei закрыл онлайн-магазин в России (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Китайская компания Huawei внезапно объявила об остановке продаж в официальном интернет-магазине VMALL в России. Причина остановки не разглашается.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу интернет-магазина VMALL в России.

Отмечается, что заказы, которые компания обещала доставить - будут доставлены в обычном режиме, а гарантия на приобретенные товары ранее и в дальнейшем будет действовать.

В то же время причины остановки онлайн-продаж китайская компания сообщать не стала. Также неизвестно, возобновит ли когда-нибудь Huawei работу магазина.

Магазины Huawei начали закрываться в России еще в начале июня. Также в июле компания сократила количество внештатных российских сотрудников и перестала набирать новых.

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