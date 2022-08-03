Китайський Huawei закрив онлайн-магазин у Росії
Китайська компанія Huawei раптово оголосила про зупинку продажу в офіційному інтернет-магазині VMALL у Росії. Причина зупинки не розголошується.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу інтернет-магазину VMALL у Росії.
Зазначається, що замовлення, які компанія обіцяла доставити - будуть доставлені у звичному режимі, а гарантія на придбані товари раніше - й надалі діятиме.
Водночас причини зупинення онлайн-продажів китайська компанія повідомляти не стала. Також невідомо, чи відновить колись Huawei роботу магазину.
Магазини Huawei почали закриватися у Росії ще на початку червня. Також в липні компанія скоротила кількість позаштатних російських співробітників та перестала набирати нових.
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