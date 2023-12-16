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Китайським чиновникам забороняють користуватися технікою Apple: у чому причина

Субота 16 грудня 2023 03:33
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Китайським чиновникам забороняють користуватися технікою Apple: у чому причина Фото: китайським чиновникам забороняють користуватися технікою Apple (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ряд китайських державних компаній та відомств почали забороняти своїм співробітникам користуватися на роботі технікою Apple та Samsung.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел, знайомих із питанням, кілька державних фірм та урядових відомств як мінімум у восьми провінціях протягом останнього місяця дали вказівку своїм співробітникам використовувати смартфони та іншу мобільну техніку китайських виробників.

Нова кампанія з відмови від техніки Apple збіглася зі зростанням популярності продукції китайського виробника Huawei. За даними джерел, адміністрація Сі Цзіньпіна ухвалила рішення розширити заборону використання іноземних пристроїв, щоб спробувати скоротити витік секретних даних.

Крім того, у грудні безліч невеликих фірм і організацій видали свої власні усні директиви про заборону техніки Apple, що свідчить про новий, ширший рух про заборону американських пристроїв у Китаї.

Уряд Китаю раніше спростував повідомлення про обмеження використання iPhone.

"Китай не видавав законів і ухвал, що забороняють купівлю телефонів Apple або іноземних брендів", - заявила прес-секретар МЗС Мао Нін під час прес-брифінгу.

Поки незрозумілий масштаб заборон у різних провінціях, однак у сукупності вони є серйозною проблемою для Samsung і Apple, які щосили намагаються підтримувати зростання продажів на ключовому ринку.

Раніше повідомлялося, що Apple планує різко збільшити виробництво iPhone в Індії на тлі складнощів із виробництвом у Китаї.

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