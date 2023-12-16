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Китайским чиновникам запрещают пользоваться техникой Apple: в чем причина

Суббота 16 декабря 2023 03:33
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Китайским чиновникам запрещают пользоваться техникой Apple: в чем причина Фото: китайским чиновникам запрещают пользоваться техникой Apple (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ряд китайских государственных компаний и ведомств начали запрещать своим сотрудникам пользоваться на работе техникой Apple и Samsung.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам источников, знакомых с вопросом, несколько государственных фирм и правительственных ведомств как минимум в восьми провинциях в течение последнего месяца дали указание своим сотрудникам использовать смартфоны и другую мобильную технику китайских производителей.

Новая кампания по отказу от техники Apple совпала с ростом популярности продукции китайского производителя Huawei. По данным источников, администрация Си Цзиньпина приняла решение расширить запрет на использование иностранных устройств, чтобы попытаться сократить утечку секретных данных.

Кроме того, в декабре множество небольших фирм и организаций издали свои собственные устные директивы о запрете техники Apple, что свидетельствует о новом, более широком движении о запрете американских устройств в Китае.

Правительство Китая ранее опровергло сообщения об ограничениях на использование iPhone.

"Китай не издавал законов и постановлений, запрещающих покупку телефонов Apple или иностранных брендов", - заявила пресс-секретарь МИД Мао Нин во время пресс-брифинга.

Пока неясен масштаб запретов в разных провинциях, однако в совокупности они представляют собой серьезную проблему для Samsung и Apple, которые изо всех сил пытаются поддерживать рост продаж на ключевом рынке.

Ранее сообщалось, что Apple планирует резко увеличить производство iPhone в Индии на фоне сложностей с производством в Китае.

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