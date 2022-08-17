Китайські війська поїдуть на навчання до Росії: що відомо
Народно-визвольна армія Китаю направить найближчим часом частину військовослужбовців для участі в навчаннях "Схід-2022".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Китаю.
"Китайська сторона направила персонал для участі у цих навчаннях з метою поглиблення прагматичного та дружнього співробітництва зі збройними силами країн-учасниць, підвищення рівня стратегічної координації між усіма сторонами, що беруть участь, та підвищення здатності протистояти різним загрозам безпеці", - заявили у відомстві.
Там зазначили, що цей крок "не має нічого спільного з поточною міжнародною та регіональною ситуацією".
Як відомо, крім Китаю в навчаннях візьмуть участь Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія, Росія та інші країни.
Нагадаємо, раніше китайські військові оголосили про проведення нових навчань біля Тайваню, куди напередодні прибула делегація конгресменів США.
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