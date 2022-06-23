Китайские военные самолеты вошли в зону действия ПВО Тайваня

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Тайваня в Twitter.

По информации оборонного ведомства, в состав 22 воздушных суден Китая вошли: два противолодочных самолета Y-8 ASW, пять китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7, два реактивных бомбардировщика H-6, десять ударных истребителей J-16, один транспортный самолет Y-8 EW и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Отмечается, что китайские военные самолеты приближались к юго-западной части острова. Тайванские солдаты сразу направили туда силы воздушного патрулирования и развернули зенитно-ракетные комплексы в сторону самолетов КНР.

Напомним, ранее стало известно, что китайский лидер Си Цзиньпин разрешил "невоенное" использование вооруженных сил. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом "специальной операции".

Также мы писали, что Китай спустил на воду свой третий авианосец, "Фуцзянь", полностью спроектированный и построенный внутри страны.

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