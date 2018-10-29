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Китайські військові отримують технології через західні університети, - FT

Новини » Суспільство    29.10.2018 - 16:31
Фото: fкитайские військові (Flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff/)
Фото: fкитайские військові (Flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff/)

Влада КНР направилА в західні університети майже 2,5 тисяч вчених для збору інформації

Китайські влада направила в західні університети майже 2,5 тисяч вчених для збору інформації на користь китайської армії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зокрема, дослідників цікавлять новітні технології і технології подвійного призначення - цивільного і військового. Повідомляється, що за останнє десятиліття збільшилася кількість досліджень, пов'язаних з китайською армією, які вчені КНР публікували спільно із західними колегами. При цьому, як стверджується, далеко не завжди китайці відкрито зізнаються у співпраці зі своїм військовим відомством, а в деяких випадках прямо брешуть про відсутність таких зв'язків.

Повідомляється, що лідером за кількістю китайсько-американських публікацій став Технологічний інститут Джорджії. Зокрема, з 2006 по 2017 роки там побували близько 500 вчених з Китаю. За словами професора інституту Лю Лін, американці разом з колегами з китайського військового відомства займалися суто "теоретичними" дослідженнями.

Однак Financial Times зазначає, що навіть у статусі цивільних осіб ці люди залишаються службовцями Національної визвольної армії Китаю. Дане відомство включено владою США до списку організацій, щодо яких слід виявляти особливу обережність.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що хакери, які працюють на владу Китаю, викрали дані, що стосуються розробок військово-морських сил США.

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