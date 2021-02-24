Китайские инвесторы "Мотор Сичи" ответили Минюсту: Украина не предлагала урегулирование спора 

В компании заявляют, что в действительности, все обстоит диаметрально противоположным образом - от переговорного урегулирования ситуации отказалась украинская сторона, не оставив китайским акционерам иного пути решения спора кроме международного арбитража.

"5 февраля 2021 было опубликовало утверждение Министерства юстиции Украины о попытке министерства договориться с китайскими акционерами ПАО "Мотор Сич" о мирном разрешении инвестиционного спора, однако китайские инвесторы настаивали на арбитраже. Китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич" удивлены таким заявлением Министерства юстиции Украины. Это заявление не отражает реальных обстоятельств в споре", - сказано в официальном заявлении.

Китайские инвесторы в своем заявлении также отметили, что неоднократно сообщали Министерству юстиции Украины о своей готовности урегулировать инвестиционный спор мирным путем и приглашали Министерство юстиции Украины, а также другие заинтересованные стороны, к конструктивному диалогу.

"Несмотря на максимальные усилия китайских инвесторов мирно урегулировать инвестиционный спор, Министерство юстиции Украины так и не предоставило инвесторам каких-либо возможных вариантов по урегулированию спора. Более того, Министерство юстиции Украины не предоставило ответ по сути представленных инвесторами предложений. Тем самым Украина не оставила инвесторам иного другого способа, чем инициирование международного инвестиционного арбитража для возмещения понесенных убытков в результате нарушения Украиной международно-правовых обязательств. Китайские инвесторы сохраняли открытость к дальнейшему обсуждению с Министерством юстиции Украины, однако безосновательные санкции, которые были наложены на некоторых инвесторов, не являются конструктивными действиями и представляют собой дальнейшее нарушение международных обязательств Украины", - сказано в заявлении.