Китайські інвестори "Мотор Січі" відповіли Мін'юсту: Україна не пропонувала врегулювання спору

Китайські акціонери ПАТ "Мотор Січ" направили протест проти публічних заяв Міністерства юстиції. У них зазначалося, що нібито китайська сторона відмовилася від мирного доарбітражного врегулювання спору.
Про це йдеться в заяві китайських інвесторів, розміщеній на інформаційному сайті для акціонерів підприємства.
У компанії заявляють, що насправді, все йде діаметрально протилежним чином - від переговорного врегулювання ситуації відмовилася українська сторона, не залишивши китайським акціонерам іншого шляху вирішення спору крім міжнародного арбітражу.
"5 лютого 2021 було опублікувало твердження Міністерства юстиції України про намагання міністерства домовитися з китайськими акціонерами ПАТ "Мотор Січ" про мирне вирішення інвестиційного спору, однак китайські інвестори наполягали на арбітраж. Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" здивовані такою заявою Міністерства юстиції України. Ця заява не відображає реальних обставин у суперечці", - сказано в офіційній заяві.
Китайські інвестори у своїй заяві також зазначили, що неодноразово повідомляли Міністерству юстиції України про свою готовність врегулювати інвестиційний спір мирним шляхом і запрошували Міністерство юстиції України, а також інші зацікавлені сторони до конструктивного діалогу.
"Попри максимальні зусилля китайських інвесторів мирно врегулювати інвестиційний спір, Міністерство юстиції України не надало інвесторам будь-яких можливих варіантів врегулювання спору. Щобільше, Міністерство юстиції України не надало відповідь по суті поданих інвесторами пропозицій. Тим самим Україна не залишила інвесторам іншого способу, ніж ініціювання міжнародного інвестиційного арбітражу для відшкодування завданих збитків у результаті порушення Україною міжнародно-правових зобов'язань. Китайські інвестори зберігали відкритість до подальшого обговорення з Міністерством юстиції України, однак, безпідставні санкції, що були накладені на деяких інвесторів, які не є конструктивними діями і являють собою подальше порушення міжнародних зобов'язань України", - сказано в заяві.
Нагадаємо, китайські компанії купили контрольний пакет акцій ПАТ "Мотор Січ" за $ 700 млн, а також надали українській компанії інвестиції на суму $ 250 млн.
Також вони за власні кошти побудували в Чунціні сервісну базу для обслуговування експлуатованих в КНР двигунів українського виробництва.
Втім, протягом трьох років нові власники контрольного пакета акцій не можуть отримати доступ до управління належить їм компанією: Антимонопольний комітет не відмовляє і не погоджує заявку на концентрацію контрольного пакета акцій, а самі акції знаходяться під арештами, які ініціювали Служба безпеки України і Генпрокуратура в рамках кримінальної справи
За словами адвокатів, у цій справі досі немає підозрюваних, не проводяться слідчі дії. Суди відмовляють китайським акціонерам зняття арештів, через що фактичний контроль над підприємством зберігає його колишній власник В'ячеслав Богуслаєв.
Восени 2020 року китайські акціонери ПАТ "Мотор Січ" направили Міністерству юстиції України повідомлення про початок інвестиційного спору - ця фаза передбачає доарбітражне врегулювання спору в процесі переговорів за участю зацікавлених сторін.
З того часу Міністерство юстиції України провело лише одне засідання міжвідомчої робочої групи, але китайські інвестори так і не отримали протоколу цього засідання.
29 січня президент Володимир Зеленський ввів санкції проти китайських інвесторів "Мотор Січі". Санкції введені на три роки санкції проти громадянина Китаю Ван Цзина і трьох розташованих в Китаї компаній. У списку санкцій також компанія з Британських Віргінських островів.
31 січня Служба безпеки України провела слідчо-оперативні дії Запоріжжя на місці, де мали відбутися збори акціонерів "Мотор Січ". До охорони порядку залучили понад 50 поліцейських і 200 військових Національної гвардії.
Після цих подій китайська сторона заявила, що Україна таким "варварським пограбуванням" виключила можливість мирного врегулювання ситуації навколо "Мотор Січ".
Як відомо, сума претензій до України щодо стягнення шкоди в міжнародному арбітражі збільшена до $ 3,6 млрд.