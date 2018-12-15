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Китайські хакери викрали секретні дані ВМС США, - WSJ

Новини » Надзвичайні події    15.12.2018 - 04:59
Китайські хакери викрали секретні дані ВМС США, - WSJ
Фото: хакерська атака (pixabey)

Кібератаки велися на різні компанії, пов'язані з військово-промисловим комплексом

Китайські хакери за останні 18 місяців неодноразово атакували компанії, які постачають обладнання для ВМС США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

Як повідомляється, кібератаки велися на різні компанії, пов'язані з військово-промисловим комплексом, проте флот і ВВС виявилися найбільш цікавими для нападу.

При цьому атакам піддаються як великі виробники, так і дрібні компанії, пов'язані з військовими. Так, наприклад, в червні хакери вкрали секретну інформацію з надзвуковою протикорабельної ракети, яку планувалося встановлювати на американські підводні човни.

Крім того, атакам піддавалися також університети, в яких є дослідницькі лабораторії, що проводять роботи в інтересах Пентагону.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що іранські хакери з групи Charming Kitten намагалися зламати електронну пошту чиновників США, які стежать за дотриманням санкцій проти Ірану.

Також серед атакованих осіб виявилися високопоставлені критики та прихильники ядерної угоди, укладеної між Вашингтоном і Тегераном у 2015 році. Також іранські хакери намагалися атакувати арабських вчених-атомників, іранських громадських активістів та експертів з вашингтонської аналітики.

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