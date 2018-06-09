Китайські хакери викрали дані у ВМС США, - WP

Хакери викрали дані про розробку ультразвукових протикорабельних ракет

Хакери, які працюють на владу Китаю, викрали дані, що стосуються розробок військово-морських сил США. Про це інформує газета The Washington Post.

Згідно інформації, отриманої з урядових джерел видання, китайські хакери зламали комп'ютерну мережу підрядника ВМС США і викрали дані про розробку ультразвукових протикорабельних ракет, які до 2020 року повинні з'явитися на підводних човнах США.

Підрядник зберігав дані на незахищеному сервері . Хакери вкрали 614 гігабайт даних, які стосувалися секретного проекту Sea Dragon. Хакери отримали інформацію, що стосується криптографічних систем для підводних човнів, інформацію про сонари та засоби радіоелектронної боротьби.

Хакерські атаки були зафіксовані на початку цього року, зараз ведеться розслідування з боку ВМС і ФБР по факту крадіжки інформації.

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