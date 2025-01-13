Китайські медики пояснили, із чим пов’язане зростання захворюваності на метапневмовірус

За словами наукової співробітниці Китайського центру контролю та профілактики захворювань Ван Ліпін, на кінець 2024 року в Китаї не було виявлено нових небезпечних вірусних інфекцій. Вона зазначає, що останній сплеск захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) спричинений відомими збудниками, зокрема, грипом.

Китайські медики говорять, що рівень захворюваності на грип у більшості провінцій країни залишається помірним. Очікується, що з початком зимових канікул у школах та інших навчальних закладах у другій половині січня кількість випадків захворюваності знизиться.

Вірус hMPV давно циркулює серед людей

Попри повідомлення про збільшення випадків захворювання на метапневмовірусну інфекцію людини (hMPV), експерти пояснили, що цей вірус вже давно циркулює серед людей. Збільшення виявлених випадків у останні роки пов'язане з прогресом у методах діагностики, а не з підвищенням агресивності вірусу чи появою нового небезпечного штаму.

Фахівці також зазначили, що захворюваність на респіраторні інфекції та медичне навантаження в 2024 році не перевищують рівень попереднього року. Відомо, що домінуючим штамом грипу в Китаї є підтип H1N1, проти якого ефективні існуючі вакцини. Крім того, віруси грипу залишаються чутливими до застосовуваних противірусних препаратів, що підтверджує їх ефективність у лікуванні.

Експерти рекомендують всім дорослим та дітям від шести місяців щорічно робити щеплення проти грипу, якщо немає медичних протипоказань.