Китайские медики объяснили, с чем связан рост заболеваемости метапневмовирусом

По словам научного сотрудника Китайского центра контроля и профилактики заболеваний Ван Липин, на конец 2024 года в Китае не было обнаружено новых опасных вирусных инфекций. Она отмечает, что последний всплеск заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) вызван известными возбудителями, в частности, гриппом.

Китайские медики говорят, что уровень заболеваемости гриппом в большинстве провинций страны остается умеренным. Ожидается, что с началом зимних каникул в школах и других учебных заведениях во второй половине января количество случаев заболеваемости снизится.

Вирус hMPV давно циркулирует среди людей

Несмотря на сообщения об увеличении случаев заболевания метапневмовирусной инфекцией человека (hMPV), эксперты объяснили, что этот вирус уже давно циркулирует среди людей. Увеличение выявленных случаев в последние годы связано с прогрессом в методах диагностики, а не с повышением агрессивности вируса или появлением нового опасного штамма.

Специалисты также отметили, что заболеваемость респираторными инфекциями и медицинская нагрузка в 2024 году не превышают уровень предыдущего года. Известно, что доминирующим штаммом гриппа в Китае является подтип H1N1, против которого эффективны существующие вакцины. Кроме того, вирусы гриппа остаются чувствительными к применяемым противовирусным препаратам, что подтверждает их эффективность в лечении.

Эксперты рекомендуют всем взрослым и детям от шести месяцев ежегодно делать прививки против гриппа, если нет медицинских противопоказаний.