Китайські деталі в російській зброї: Пекін ігнорує докази України

Власюк зазначив, що Україна цінує Китай як надійного торгового партнера. При цьому Київ поважає, що Пекін не надає російським окупантам летальну зброю.

За його словами, відбулася низка консультацій із представниками КНР на тему китайських компонентів у російській зброї.

"З одного боку, є абсолютно серйозне сприйняття, мовляв, це проблема, китайський уряд не повинен дозволяти надходження такої кількості критичних компонентів у російський ВПК. З іншого боку, ми жодного разу не отримали відповіді за результатами будь-якого розслідування, яке вони могли б зробити на основі нашої інформації", - додав Власюк.

Він розповів, що після одного з великих ударів по Києву фахівці ідентифікували запчастини, які були вироблені на китайському заводі в червні цього року.

Українська сторона передала такі докази Китаю, але китайські дипломати так і не дали відповіді. Після цього Україна ввела санкції проти п'яти китайських виробників.