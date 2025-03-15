Китайські акції ростуть через нестабільність на американських ринках, - Reuters

У зв'язку з торговою війною Трампа та побоюваннями рецесії, інвестори все частіше звертаються до китайських акцій як альтернативи американським. Індекс Hang Seng у Гонконгу зріс на 17% з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глобальні інвестори, шукаючи нові можливості в умовах торгової війни між США та Китаєм, все більше звертаються до китайських акцій як альтернативи американським. Індекс Hang Seng у Гонконгу виріс на 17% з моменту вступу Дональда Трампа в Білий дім у січні, тоді як індекс S&P 500 знизився на 9%.

Цей перелом в інвестиційних настроях стався через нестабільність економічної ситуації в США та відмову від політики TINA.

І тепер багато інвесторів схиляються до TIARA (альтернатива), зокрема до акцій китайських компаній. Китайські акції, зокрема технологічні, здобули популярність завдяки привабливій ціні, зниженою на 30% порівняно з піковими значеннями 2021 року.

Незважаючи на низку ризиків, таких як репресії китайського уряду щодо технологічних компаній і питання економічної стабільності, оптимізм щодо китайського ринку зростає.

Інвестори розглядають можливості у таких секторах, як технології, оборона та споживчі ігри, особливо після дебюту стартапу DeepSeek, що спеціалізується на штучному інтелекті.

Підтримка з боку китайського уряду та перспективи фіскального стимулювання також сприяють позитивним настроям на ринку.