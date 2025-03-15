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Китайські акції ростуть через нестабільність на американських ринках, - Reuters

Субота 15 березня 2025 12:59
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Китайські акції ростуть через нестабільність на американських ринках, - Reuters Фото: Китайські акції ростуть на фоні невизначеності в США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У зв'язку з торговою війною Трампа та побоюваннями рецесії, інвестори все частіше звертаються до китайських акцій як альтернативи американським. Індекс Hang Seng у Гонконгу зріс на 17% з початку року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Глобальні інвестори, шукаючи нові можливості в умовах торгової війни між США та Китаєм, все більше звертаються до китайських акцій як альтернативи американським. Індекс Hang Seng у Гонконгу виріс на 17% з моменту вступу Дональда Трампа в Білий дім у січні, тоді як індекс S&P 500 знизився на 9%.

Цей перелом в інвестиційних настроях стався через нестабільність економічної ситуації в США та відмову від політики TINA.

І тепер багато інвесторів схиляються до TIARA (альтернатива), зокрема до акцій китайських компаній. Китайські акції, зокрема технологічні, здобули популярність завдяки привабливій ціні, зниженою на 30% порівняно з піковими значеннями 2021 року.

Незважаючи на низку ризиків, таких як репресії китайського уряду щодо технологічних компаній і питання економічної стабільності, оптимізм щодо китайського ринку зростає.

Інвестори розглядають можливості у таких секторах, як технології, оборона та споживчі ігри, особливо після дебюту стартапу DeepSeek, що спеціалізується на штучному інтелекті.

Підтримка з боку китайського уряду та перспективи фіскального стимулювання також сприяють позитивним настроям на ринку.

Відносини між Китаєм та США

Нагдаємо, що відносини між Китаєм та США є складним поєднанням співпраці і суперництва. Обидві країни мають глибокі економічні зв'язки, оскільки Китай залишається одним з основних торговельних партнерів США, а американські компанії активно інвестують у китайський ринок. Проте між державами тривають суперечки, зокрема щодо мит, технологічних обмежень та прав інтелектуальної власності.

Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї критикував політику президента Трампа, назвавши її поверненням до "закону джунглів".

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