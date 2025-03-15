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Китайские акции растут из-за нестабильности на американских рынках, - Reuters

Суббота 15 марта 2025 12:59
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Китайские акции растут из-за нестабильности на американских рынках, - Reuters Фото: Китайские акции растут на фоне неопределенности в США (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В связи с торговой войной Трампа и опасениями рецессии, инвесторы все чаще обращаются к китайским акциям как альтернативе американским. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 17% с начала года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глобальные инвесторы, ища новые возможности в условиях торговой войны между США и Китаем, все больше обращаются к китайским акциям как альтернативе американским. Индекс Hang Seng в Гонконге вырос на 17% с момента вступления Дональда Трампа в Белый дом в январе, тогда как индекс S&P 500 снизился на 9%.

Этот перелом в инвестиционных настроениях произошел из-за нестабильности экономической ситуации в США и отказа от политики TINA.

И теперь многие инвесторы склоняются к TIARA (альтернатива), в частности к акциям китайских компаний. Китайские акции, в частности технологические, получили популярность благодаря привлекательной цене, сниженной на 30% по сравнению с пиковыми значениями 2021 года.

Несмотря на ряд рисков, таких как репрессии китайского правительства в отношении технологических компаний и вопросы экономической стабильности, оптимизм в отношении китайского рынка растет.

Инвесторы рассматривают возможности в таких секторах, как технологии, оборона и потребительские игры, особенно после дебюта стартапа DeepSeek, специализирующегося на искусственном интеллекте.

Поддержка со стороны китайского правительства и перспективы фискального стимулирования также способствуют позитивным настроениям на рынке.

Отношения между Китаем и США

Напомним, что отношения между Китаем и США являются сложным сочетанием сотрудничества и соперничества. Обе страны имеют глубокие экономические связи, поскольку Китай остается одним из основных торговых партнеров США, а американские компании активно инвестируют в китайский рынок. Однако между государствами продолжаются споры, в частности относительно пошлин, технологических ограничений и прав интеллектуальной собственности.

Недавно министр иностранных дел Китая Ван И критиковал политику президента Трампа, назвав ее возвращением к "закону джунглей".

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