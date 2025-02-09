Китайське судно з мазутом і вугіллям зазнало аварії біля Сахаліну (відео)

Як повідомило російське МНС, сигнал про аварію надійшов в ніч на 9 лютого. Судно "Анг Янг-2" отримало пробоїну та сіло на мілину південніше порту Невельськ. Росіяни вказують, що на борту знаходиться 20 членів екіпажу.

За інформацією росіян, суховантаж "Анг Янг-2", що перевозив 56 тонн дизельного пального, 706 тонн мазуту та 1000 тонн вугілля.



МНС Росії стверджує, що витоку палива не зафіксовано. У мережі повідомляли, що поки незрозуміло, наскільки серйозною є пробоїна.

Слідчий комітет РФ почав перевірку через можливе порушення правил безпеки руху та експлуатації морського транспорту.