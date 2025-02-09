Китайское судно с мазутом и углем потерпело крушение возле Сахалина (видео)

Китайское судно "Анг Янг-2" потерпело крушение возле Сахалина. Сухогруз получил пробоину и сел на мель вблизи российского порта Невельск.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.
Как сообщило российское МЧС, сигнал об аварии поступил в ночь на 9 февраля. Судно "Анг Янг-2" получило пробоину и село на мель южнее порта Невельск. Россияне указывают, что на борту находится 20 членов экипажа.
По информации россиян, сухогруз "Анг Янг-2", перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.
МЧС России утверждает, что утечки топлива не зафиксировано. В сети сообщали, что пока непонятно, насколько серьезной является пробоина.
Следственный комитет РФ начал проверку из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
Напомним, 15 декабря в Керченском проливе пошли на дно два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии был сильный шторм.
Позже стало известно об аварии еще одного танкера возле порта "Кавказ" и утечке по меньшей мере 3000 тонн мазута в море. На черноморском побережье фиксировали нефтяные пятна и загрязнение мазутом.
Больше об аварии российских танкеров возле Крыма - узнайте в материале РБК-Украина.
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