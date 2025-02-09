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Китайское судно с мазутом и углем потерпело крушение возле Сахалина (видео)

Фото: китайское судно село на мель возле Сахалина (t.me/astrapress)
Автор: Наталья Юрченко

Китайское судно "Анг Янг-2" потерпело крушение возле Сахалина. Сухогруз получил пробоину и сел на мель вблизи российского порта Невельск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Astra.

Как сообщило российское МЧС, сигнал об аварии поступил в ночь на 9 февраля. Судно "Анг Янг-2" получило пробоину и село на мель южнее порта Невельск. Россияне указывают, что на борту находится 20 членов экипажа.

По информации россиян, сухогруз "Анг Янг-2", перевозивший 56 тонн дизельного топлива, 706 тонн мазута и 1000 тонн угля.

МЧС России утверждает, что утечки топлива не зафиксировано. В сети сообщали, что пока непонятно, насколько серьезной является пробоина.

Следственный комитет РФ начал проверку из-за возможного нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

 

 

Авария танкеров РФ

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе пошли на дно два российских танкера "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". Причиной аварии был сильный шторм.

Позже стало известно об аварии еще одного танкера возле порта "Кавказ" и утечке по меньшей мере 3000 тонн мазута в море. На черноморском побережье фиксировали нефтяные пятна и загрязнение мазутом.

Больше об аварии российских танкеров возле Крыма - узнайте в материале РБК-Украина.

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