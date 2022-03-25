Китайская Sinopec прекратила переговоры об инвестициях в нефтехимию и газ в России, - Reuters

Китайская государственная группа Sinopec приостановила переговоры о крупных инвестициях в нефтехимию и сбыт газа в России. Компания прислушалась к призыву своего правительства и действует осторожно в связи с ужесточением санкций после российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Действия крупнейшего в Азии нефтеперерабатывающего предприятия, направленные на то, чтобы затормозить инвестиции в газохимический завод и предприятие по сбыту российского газа в Китае, подчеркивает риски, даже для самого важного дипломатического партнера России от неожиданно сильных санкций Запада.

Sinopec, официально именуемая China Petroleum and Chemical Corp, приостановила переговоры об инвестировании до 500 млн долларов в новый газохимический завод в России, сообщил один из источников Reuters.

План состоял в том, чтобы объединиться с "Сибуром", крупнейшим производителем нефтехимической продукции в России, для проекта, аналогичного Амурскому газохимическому комплексу стоимостью 10 млрд долларов в Восточной Сибири, 40% которого принадлежит Sinopec, а 60% - "Сибуру", который должен быть введен в эксплуатацию в 2024 году.

По словам источника, Sinopec взяла паузу, когда узнала, что миноритарный акционер и член совета директоров "Сибура" Геннадий Тимченко попал под санкции Запада. Европейский союз и Великобритания в прошлом месяце ввели санкции против Тимченко, давнего союзника президента России Владимира Путина, и других миллиардеров, связанных с Путиным

Пекин неоднократно заявлял о несогласии с санкциями, настаивая на том, что он будет поддерживать нормальный экономический и торговый обмен с Россией, и отказывался осудить действия Москвы на Украине или назвать их вторжением.

Но за кулисами правительство настороженно относится к китайским компаниям, нарушающим санкции, - оно требует от компаний осторожности с инвестициями в Россию, ее второго по величине поставщика нефти и третьего по величине поставщика газа.

С момента вторжения России месяц назад три китайских государственных энергетических гиганта - Sinopec, Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) и Китайская национальная оффшорная нефтяная корпорация (CNOOC) - оценивают влияние санкций на свои многомиллиардные инвестиции в России, сообщили источники, непосредственно осведомленные о ситуации.

"В этом кризисе компании будут жестко следовать внешней политике Пекина, - сказал руководитель государственной нефтяной компании. - У компаний нет места для каких-либо инициатив с точки зрения новых инвестиций".

Министерство иностранных дел в этом месяце вызвало должностных лиц трех энергетических компаний для проверки их деловых связей с российскими партнерами и местных операций, сообщили два источника, осведомленные о встрече. Один сказал, что министерство призвало их не предпринимать опрометчивых шагов, покупая российские активы.

По словам источников, компании создали целевые группы по вопросам, связанным с Россией, и работают над планами действий в чрезвычайных ситуациях на случай сбоев в работе и в случае вторичных санкций.

Президент США Джо Байден заявил в четверг, что Китай знает, что его экономическое будущее связано с Западом, после того как предупредил китайского лидера Си Цзиньпина, что Пекин может сожалеть о том, что встал на сторону российского вторжения в Украину.

Крупнейшие мировые нефтяные компании Shell и BP, а также норвежская Equinor пообещали выйти из своих российских операций вскоре после вторжения России 24 февраля.