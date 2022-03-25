Китайська Sinopec припинила переговори про інвестиції в нафтохімію і газ в Росії, - Reuters

Китайська державна група Sinopec призупинила переговори про великі інвестиції в нафтохімію і збут газу в Росії. Компанія прислухалася до заклику свого уряду і діє обережно у зв'язку з посиленням санкцій після російського вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дії найбільшого в Азії нафтопереробного підприємства, спрямовані на те, щоб загальмувати інвестиції в газохімічний завод і підприємство зі збуту російського газу в Китаї, підкреслює ризики, навіть для найважливішого дипломатичного партнера Росії від несподівано сильних санкцій Заходу.

Sinopec, офіційно іменована China Petroleum and Chemical Corp, призупинила переговори про інвестування до 500 млн доларів в новий газохімічний завод в Росії, повідомило одне з джерел Reuters.

План полягав у тому, щоб об'єднатися з "Сибуром", найбільшим виробником нафтохімічної продукції в Росії, для проекту, аналогічного Амурському газохімічному комплексу вартістю 10 млрд доларів у Східному Сибіру, 40% якого належить Sinopec, а 60% - "Сибуру", який повинен бути введений в експлуатацію в 2024 році.

За словами джерела, Sinopec взяла паузу, коли дізналася, що міноритарний акціонер і член ради директорів "Сибура" Геннадій Тимченко потрапив під санкції Заходу. Європейський союз і Великобританія минулого місяця ввели санкції проти Тимченка, давнього союзника президента Росії Володимира Путіна, та інших мільярдерів, пов'язаних з Путіним

Пекін неодноразово заявляв про незгоду з санкціями, наполягаючи на тому, що він буде підтримувати нормальний економічний і торговий обмін з Росією, і відмовлявся засудити дії Москви на Україні або назвати їх вторгненням.

Але за лаштунками уряд насторожено ставиться до китайських компаній, що порушують санкції , - воно вимагає від компаній обережності з інвестиціями в Росію, її другого за величиною постачальника нафти і третього за величиною постачальника газу.

З моменту вторгнення Росії місяць тому три китайські державні енергетичні гіганти - Sinopec, Китайська національна нафтова корпорація (CNPC) і китайська національна офшорна нафтова корпорація (CNOOC) - оцінюють вплив санкцій на свої багатомільярдні інвестиції в Росії, повідомили джерела, безпосередньо обізнані про ситуацію.

"У цій кризі компанії будуть жорстко слідувати зовнішній політиці Пекіна, - сказав керівник Державної нафтової компанії. - У компаній немає місця для будь-яких ініціатив з точки зору нових інвестицій".

Міністерство закордонних справ Цього місяця викликало посадових осіб трьох енергетичних компаній для перевірки їх ділових зв'язків з російськими партнерами та місцевих операцій, повідомили два джерела, обізнані про зустріч. Один сказав, що Міністерство закликало їх не робити необачних кроків, купуючи російські активи.

За словами джерел, компанії створили цільові групи з питань, пов'язаних з Росією, і працюють над планами дій в надзвичайних ситуаціях на випадок збоїв в роботі і в разі вторинних санкцій.

Президент США Джо Байден заявив у четвер, що Китай знає, що його економічне майбутнє пов'язане із Заходом, після того як попередив китайського лідера Сі Цзіньпіна, що Пекін може шкодувати про те, що став на бік російського вторгнення в Україну.

Найбільші світові нафтові компанії Shell і BP, а також Норвезька Equinor пообіцяли вийти зі своїх російських операцій незабаром після вторгнення Росії 24 лютого.