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Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание карт в российских банках

Фото: UnionPay запретила обслуживание карт российских банков (freepik.com)
Автор: Константин Широкун

Китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт, выпущенных иностранными банками, в POS-терминалах российских банков-эквайеров, попавших под санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммерсантъ.

Решение UnionPay связано с опасением вторичных санкций. Сообщается, что UnionPay по своей инициативе ограничила партнерства с санкционными банками как в части эквайринга, так и в части эмиссии.

Напомним, в начале марта международные платежные системы Visa и MasterCard приостановили работу в РФ. На этом фоне у россиян вырос спрос на карты UnionPay. Многие иностранные онлайн-магазины, однако, не принимают платежи по выпущенным в России картам UnionPay.

Ранее мы писали, что российский Сбербанк ушел из Казахстана по "геополитическим причинам". Дочерний банк российского Сбербанка покупает национальный управляющий холдинг Казахстана "Байтерек".

Также сообщалось, что венгерский OTP Bank может выйти с рынка РФ, продав российскую дочернюю компанию. Сейчас такую возможность рассматривают в компании.

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