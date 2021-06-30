Китайская одежда: Стоит ли беспокоиться о качестве?

Заказ товаров из Китая уже давно стал чем-то совершенно простым и обыденным. Несмотря на то, что изделия азиатского производства имеют далеко не самую лучшую репутацию, это никого не останавливает, ведь цена всегда остаётся привлекательной. Не стоит мыслить стереотипами, поскольку Китай уже давно пересмотрел своё отношение к процессу производства и с каждым годом на рынке появляется всё больше качественных товаров, которые действительно заслуживают внимания.

Одной из самых популярных площадок конечно же считается Aliexpress, но если хочется сэкономить, то лучше обратить внимание на интернет-магазины, которые ориентированы на китайского покупателя. Самым популярным вариантом считается TaoBao.

Качество китайской одежды

В прошлом, эта страна использовала для производства своих товаров далеко не самые лучшие материалы. Они быстро рвались, теряли цвет, да и выглядели не слишком привлекательно. Сегодня, многие бренды ушли в сторону хорошего качества. Стоимость товара несколько выросла и всё же она до сих пор находится на уровень ниже, чем в отечественных магазинах.

Чтобы купить действительно хорошую вещь, в первую очередь стоит принять тот факт, что слишком дешёвая одежда будет иметь соответствующий внешний вид. Выбирайте изделия из средней ценовой категории, по возможности проверяйте состав и всегда обращайте внимание на отзывы реальных покупателей.

Последние могут стать вашими настоящими помощниками, поскольку разные продавцы часто используют одни и те же фотографии, которые далеко не всегда соответствуют реальности. А вот настоящие покупатели могут рассказать вам, как дела обстоят на самом деле.

Также необходимо тщательно изучать рейтинг продавца, поскольку именно он указывает на то, насколько клиенты удовлетворены его обслуживанием и товаром.

Как подобрать подходящий размер?

В большинстве случаев вместе с фотографиями одежды продавцы выставляют размерную сетку, которая помогает сориентироваться в размерах и параметрах. Не последнюю роль также играют и отзывы покупателей, которые часто делятся реальной длиной изделия и фотографиями с примерок, где указывают свой рост.

Если подойти к вопросу выбора одежды на китайском сайте с максимальной серьёзностью, то у вас есть все шансы выбрать действительно хороший товар по оптимальной цене.

Почему стоит выбрать NP Shopping для доставки товаров в Украину?

Благодаря форвардинговому сервису NP Shopping у украинских покупателей есть возможность делать заказы из Китая, США, Великобритании, Польши и Германии. Если вас интересует быстрая доставка из Китая в Украину цены можно узнать на сайте форвардингового сервиса NP Shopping. После регистрации на их сайте, вы получите адреса складов партнёров Новой почты Глобал в указанных странах. Выберете тот, который подходит вам и введите его во время оформления заказа на сайте, в качестве адреса доставки.

Когда товар прибудет на склад, его отправят в Украину. Сроки междеународной доставки - от 8 рабочих дней. Отследить отправление можно в личном кабинете на сайте NP Shopping.