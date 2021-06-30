Китайський одяг: чи варто турбуватися про якість?

Замовлення товарів з Китаю вже давно стало чимось абсолютно простим і буденним. Незважаючи на те, що вироби азіатського виробництва мають далеко не найкращу репутацію, це нікого не зупиняє, адже ціна завжди залишається привабливою. Не варто думати стереотипами, оскільки Китай вже давно переглянув своє ставлення до процесу виробництва і з кожним роком на ринку з'являється все більше якісних товарів, які дійсно заслуговують на увагу.

Одним з найпопулярніших майданчиків звичайно ж вважається Aliexpress, але якщо хочеться заощадити, то краще звернути увагу на інтернет-магазини, які орієнтовані на китайського покупця. Найпопулярнішим варіантом вважається TaoBao.

Якість китайського одягу

В минулому ця країна використовувала для виробництва своїх товарів далеко не найкращі матеріали. Вони швидко рвалися, втрачали колір, та й виглядали не надто привабливо. Сьогодні багато брендів пішли в сторону хорошої якості. Вартість товару дещо зросла і все ж вона досі перебуває на рівень нижче, ніж у вітчизняних магазинах.

Щоб купити дійсно хорошу річ, в першу чергу варто прийняти той факт, що занадто дешевий одяг матиме відповідний зовнішній вигляд. Вибирайте вироби з середньої цінової категорії, по можливості перевіряйте склад і завжди звертайте увагу на відгуки реальних покупців.

Останні можуть стати вашими справжніми помічниками, оскільки різні продавці часто використовують одні й ті ж фотографії, які далеко не завжди відповідають реальності. А ось справжні покупці можуть розповісти вам, як справи йдуть насправді.

Також необхідно ретельно вивчати рейтинг продавця, оскільки саме він вказує на те, наскільки клієнти задоволені його обслуговуванням і товаром.

Як підібрати відповідний розмір?

У більшості випадків разом з фотографіями одягу продавці виставляють розмірну сітку, яка допомагає зорієнтуватися в розмірах і параметрах. Не останню роль також відіграють і відгуки покупців, які часто діляться реальної довжиною виробу і фотографіями з примірок, де вказують свій зріст.

Якщо підійти до питання вибору одягу на китайському сайті з максимальною серйозністю, то у вас є всі шанси вибрати дійсно хороший товар за оптимальною ціною.

Чому варто вибрати NP Shopping для доставки товарів в Україну?

Завдяки форвардинговому сервісу NP Shopping у українських покупців є можливість робити замовлення з Китаю, США, Великобританії, Польщі та Німеччини.

Якщо вас цікавить швидка доставка з Китаю в Україну ціни можна дізнатися на сайті форвардингового сервісу NP Shopping. Після реєстрації на їхньому сайті, ви отримаєте адреси складів партнерів Нової пошти Глобал в зазначених країнах. Виберете той, який підходить вам і введіть його під час оформлення замовлення на сайті, в якості адреси доставки.

Коли товар прибуде на склад, його відправлять в Україну. Терміни міжнародної доставки — від 8 робочих днів. Відстежити відправлення можна в особистому кабінеті на сайті NP Shopping.