Китайские инвесторы "Мотор Сичи" призвали Раду создать ВСК из-за блокирования им доступа к предприятию

Фото: "Мотор Сич" (wikimedia.org Freeman88)

Китайские инвесторы АО "Мотор Сич" обратились к депутатам Верховной рады Украины с просьбой создать временную следственную комиссию и прекратить государственное рейдерство, которое выражается в противозаконном блокировании им доступа к предприятию.

Об этом говорится в официальном письме компании, которое опубликовал народный депутат Александр Дубинский.

К документу также приложен полный текст сообщения о начале инвестиционного спора, ранее направленного в Минюст и другим органам власти Украины, юридическое заключение европейского юридического бюро о несоответствии уголовных дел по "Мотор Сич" правовым нормам ЕС, результаты научно-экспертной оценки украинских ученых-экономистов, свидетельствующие о стремительно ухудшающемся финансовом и рыночном положении АО.

Документ был направлен всем 423 нардепам IX созыва, парламентскому Комитету по вопросам правоохранительной деятельности и Временной специальной комиссии ВРУ по вопросам защиты прав инвесторов.

Китайские инвесторы АО "Мотор Сич" сообщают, что вынуждены обратиться именно к Верховной раде Украины потому, что за последние годы исполнительная и судебная ветви украинской власти полностью себя дискредитировали.

Инвесторы просят нардепов вмешаться и прекратить безосновательное давление со стороны госорганов, а также помочь государству Украина избежать убытков в размере $3,5 млрд, которые они как инвесторы намерены взыскать в качестве компенсации в рамках инвестиционного спора в международном арбитраже.

Авторы письма, среди которых китайский предприниматель Ван Цзин также обращают внимание парламентариев на следующие факты:

акции АО не принадлежат государству еще с 2000 г.;

с 2015 г. АО "Мотор Сич" исключено из списка стратегических предприятий;

в мае 2017 г. тогдашний вице-премьер Степан Кубив при личной встрече заверил китайских инвесторов во всесторонней поддержке Украиной их сотрудничества с АО "Мотор Сич".

Китайские инвесторы отмечают, что с недоумением встретили известие об открытии по инициативе СБУ уголовного производства - всего через 2 месяца после встречи с Кубивым. Они подчеркивают, что принимали решение об инвестициях в частное АО "Мотор Сич", зная, что на момент покупки акций не было никаких законодательных ограничений на инвестиционные сделки с акционерами предприятия.

В подтверждение этого в документе, в том числе, приведено сделанное уже в 2018 г. премьер-министром Владимиром Гройсманом публичное заявление. "Это на 100% частная компания и мне больше добавить к этому нечего. Все вопросы решает менеджмент самой компании и собственники", - говорилось в заявлении.

Китайские инвесторы считают, что единственной целью активности СБУ было получение финансовых выгод определенными лицами, действующими от имени государства.

"Ситуация прояснилась в конце 2017 года, когда определенные лица от имени руководства Украины в ультимативной форме сообщили нашим представителям, что мы сможем фактически вступить в свои права акционеров АО "Мотор Сич" только в том случае, если обеспечим бесплатную передачу Украине в лице концерна "Укроборонпром" 25 % акций АО "Мотор Сич" и 100 млн долларов. А аресты и запреты были наложены судом исключительно чтобы подтвердить серьезность ультиматума и заставить нас согласиться на такие условия”, - рассказали детали произошедшего в обращении к депутатам китайские инвесторы "Мотор Сич”.

В итоге в течение 3-х лет китайские акционеры "Мотор Сич", инвестировавшие в этот актив порядка 1 млрд дол., не могут получить доступ к управлению предприятием, не имеют возможности его развивать и получать дивиденды.

Действия украинской власти они расценивают как госрейдерство и попытку экспроприации инвестиций вопреки действующему между странами соглашению о защите инвесторов.

В заключение своего обращения к народным депутатам Украины они выражают надежду, что Верховная рада приложит все усилия для прекращения произвола.

"Мы просим инициировать создание следственной комиссии в ВР и таким образом защитить десятки тысяч работников "Мотор Сичи" от увольнения, а также сохранить государству $3,5 млрд, которые в противном случае Украина будет обязана выплатить", - резюмируют китайские инвесторы.

Напомним, 14 сентября Шевченковский районный суд Киева отказался снимать арест на акции АО "Мотор Сич". По словам адвокатов, своими решениями украинские суды содействуют блокированию работы предприятия, а также пытаются "заморозить" нынешнюю патовую ситуацию, что является систематическим нарушением прав акционеров.

Помимо этого, адвокаты отмечают, что надуманные уголовные дела и последовавшие за ними аресты акций имеют политическую и коррупционную подоплеку

В свою очередь, 4 сентября китайские инвесторы направили украинскому правительству сообщение о намерении начать международный арбитраж против государства Украина с требованием возместить ущерб в $3,5 млрд.