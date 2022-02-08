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Китайская фристайлистка взяла "золото" Олимпиады-2022 в дисциплине биг-эйр

Автор: Артур Родивилов

Китайская фристайлистка Эйлин Гу выиграла "золото" Олимпийских игр в Пекине в дисциплине биг-эйр. Серебряным призером стала француженка Тесс Леде.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Бронза досталась представительнице Швейцарии Матильде Гремо.

В финале командных соревнований приняли участие 12 сборных.

Результаты

1. Эйлин Гу (Китай) - 188,25.

2. Тесс Ледё (Франция) - 187,50.

3. Матильда Гремо (Швейцария) - 182,50.

Всего на Олимпиаде в Пекине будут разыграны 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Игры-2022 завершатся 20 февраля.

Напомним, что состоялся финал в соревнованиях по шорт-треку среди женщин на дистанции в 500 метров.

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Олимпиада 2022