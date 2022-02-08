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Китайська фрістайлістка взяла "золото" Олімпіади-2022 в дисципліні біг-ейр

Автор: Артур Родивилов

Китайська фрістайлістка Ейлін Гу виграла "золото" Олімпійських ігор в Пекіні в дисципліні БІГ-Ейр. Срібним призером стала француженка Тесс Леде.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Бронза дісталася представниці Швейцарії Матильді Гремо.

У фіналі командних змагань брали участь 12 збірних.

Результати

1. Ейлін Гу (Китай) - 188,25.

2. Тесс Леде (Франція) - 187,50.

3. Матильда Гремо (Швейцарія) - 182,50.

Всього на Олімпіаді в Пекіні будуть розіграні 109 комплектів медалей в 15 видах спорту. Ігри-2022 завершаться 20 лютого.

Нагадаємо, що відбувся фінал у змаганнях з шорт-треку серед жінок на дистанції в 500 метрів.

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Олимпиада 2022