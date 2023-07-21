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Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США проти банків РФ

Фото: UnionPay (facebook.com)
Автор: Дмитро Браславський

Китайська платіжна система UnionPay приєдналася до санкцій США, які вчора ввели обмеження проти двох російських банків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського "Тінькофф банку".

"Найближчим часом ми припинимо випуск карток Union Pay через рішення платіжної системи", - йдеться у повідомленні.

У банку заявили, що картка цієї платіжної системи перестане працювати за кордоном з 21 липня через запроваджені санкції.

"Рекомендуємо зняти готівку найближчим часом. У Росії картки продовжать працювати як зазвичай", - додали в "Тінькофф банку".

Від санкцій постраждав і інший банк

Зняти готівку клієнтам, які опинилися за межами РФ, радить і інший російський банк - "Солидарность", який також підпав під нові обмежувальні заходи США.

"Через побоювання вторинних санкцій деякі банки-контрагенти можуть обмежити можливість приймання переказів грошових коштів від банку за кордоном", - зазначив банк.

UnionPay

Китайська платіжна система, аналог Visa, Mastercard і російської "Мир". "Тінькофф Банк" почав випускати картки UnionPay у травні 2023 року.

Раніше підтримка банку заявляла, що карти UnionPay не прийматимуть в Ізраїлі, Грузії та Великій Британії, але ними можна буде розплатитися в Туреччині, ОАЕ і Таїланді, а також у багатьох країнах Азії, Африки та Південної Америки.

Санкції проти банків РФ

"Тінькофф Банк" 20 липня потрапив під санкції США. Також під обмеження потрапили "Локо-Банк", банк "Солідарність" і банк "Юністрім". Також проти "Тінькофф Банку" вчора запровадили санкції у Канаді.

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