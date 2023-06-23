Китайська держкомпанія постачала Росії порох для виробництва боєприпасів, - NYT

Як повідомляється, Барнаульський патронний завод у РФ отримав із Китаю порох, якого достатньо для виробництва щонайменше 80 мільйонів патронів.

Постачання було здійснено державною компанією Poly Technologies, яка вже перебуває під санкціями США за поширення ракетних технологій і надання підтримки Ірану.

Як зазначає видання, ці дані знову порушують питання про роль Китаю в підтримці Росії, яка веде загарбницьку війну в Україні.

Офіційні особи США висловили занепокоєння, що Пекін може відправляти в Росію "летальну допомогу", хоча вони не сказали прямо, що Китай здійснював такі поставки.

Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен під час виступу в Пекіні заявив, що КНР запевнила Штати у тому, що вони не надають летальну допомогу РФ для війни проти України. Однак він стурбований, що "приватні китайські компанії можуть надавати допомогу Росії".

Зазначається, що Барнаульський патронний завод випускає набої для автоматів Калашникова і снайперських гвинтівок, а також міг служити тренувальною базою для ПВК "Вагнера".

Видання зазначає, що не має прямих доказів використання китайського пороху для виробництва саме бойових патронів. В даних митного обліку вказувалось, що поставки призначалися "для виробництва патронів іноземного зразка". Проте опитані експерти вважають, що це припущення є найбільш природним у нинішній ситуації.

Росія обходить санкції

Попри низку пакетів санкцій, Росія продовжує закуповувати необхідні компоненти зі США та країн Європи. За даними Білого дому, на початок цього року РФ змогла імпортувати певні ключові категорії електроніки приблизно на довоєнному рівні.

Щоб протистояти такому розвитку подій, ЄС вирішили обмежити можливості іншим країнам допомагати Росії обходити санкції.

Зокрема, Європейська Рада сьогодні схвалила 11-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти РФ, спрямованих на посилення існуючих санкцій ЄС та припинення їхнього обходу, тим самим ще більше підірвавши військову машину Путіна та його доходи.